حسن نصر الله يعلن رفضه لاستقالة الحكومة اللبنانية

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - خرج الأمين العام لحزب الله اللبناني ” حسن نصر الله ” بتصريحات له في كلمته اليوم السبت بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين أعلن فيها عن رفضه تأييد استقالة الحكومة اللبنانية في الوقت الحالي .

وأن الحكومة إذا استقالت فهذا يعني أن البلد سيكون بدون حكومة وأن تشكيلها قد يستغرق سنتين .

مشيرا إلى أن الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا الحكومة الحالية وإنما نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية منذ 30 سنة تقريبا .

وأكد حسن نصر الله أن لبنان تواجه خطرين كبيرين وهما الانهيار الاقتصادي والانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة .. وعلى الجميع في لبنان من هم في السلطة أو خارجها تحمل المسئولية أمام الوضع الخطير الذي يواجه البلاد .

وتحدث عن أن اللبنانيين لم يعودوا قادرين على تحمل ضرائب جديدة وأن فرضها سيؤدي إلى انفجار شعبي قائلا : ” ليس صحيحا أنه لا خيار أمام الحكومة لمنع الانهيار الاقتصادي سوى فرض ضرائب جديدة فهناك خيارات كثيرة تحتاج لجرأة اتخاذ القرارات ” .

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وتابع : ” هناك من هو مصر على أن الإصلاحات تعني فرض ضرائب لكن هذه إجراءات تؤدي إلى انفجار ومأزق حقيقي .. البعض من في السلطة تصور أن لا مشكلة بفرض الضرائب وبتمرق ” .

وشدد حسن نصر الله أن لا أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية لا أحزاب ولا سفارات ولا جهات أجنبية وإنما هي نتيجة الوضع الداخلي في لبنان .

ووجه الأمين العام لحزب الله رسالة خلال كلمته إلى المتظاهرين قائلا : ” ما أنجزتموه خلال اليومين الماضيين مهم جدا .. إن قوة الحركة الشعبية كانت بمعزل عن الأحزاب السياسية حركتكم الشعبية عابرة للطوائف والمذاهب .. إذا أردتم أن تستمروا يجب أن تفصلوا حراككم عن الأحزاب السياسية التي تريد أن تركب موجتكم ” .. كما طالبهم بعدم الاعتداء على القوى الأمنية والعمليات التخريبية .