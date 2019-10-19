مي كساب تكشف عن قرار إغلاقها لجميع حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” مي كساب ” ضيفة مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامج ” معكم ” المذاع على قناة ” cbc ” الفضائية المصرية .

وتحدثت مي كساب عن قرارها بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي والتي أرجعت السبب في تفكيرها دائما بإتخاذ هذا القرار إلى إنزعاجها من الانتقادات والتعليقات التي وصفتها ب ” القاسية ” التي تتعرض لها وتزعجها .

وأشارت أيضا إلى إنها لا ترغب في أن يندمج أولادها في المستقبل بهذه الأمور .

فقالت : ” العالم ده بيلوثني وبيلوث عيني ومشاعري فمببقاش قادرة .. بجد أولادي همنعهم عن الحاجات دي مش عايزاهم يشوفوها .. عايزاهم يفضلوا ببراءتهم مش يتلوثوا ” .

وإنها تعرضت للشتم من متابعة لديها في تعليقا لها على صورة لمي كساب من كليبها الأخير .. مما دفع مي إلى الرد عليها لشعورها بتجاوز المتابعة تجاهها والإساءة إليها وأصرت مي على أن تجعلها عبرة والرد عليها .

حيث قامت مي بوضع الاكونت الخاص بهذه الفتاة على صفحتها وقام متابعي مي كساب بما وصفته ” الحفلة ” على الفتاة وتمكنت مي من التواصل مع والدتها التي قامت بالاعتذار لها .

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