أصالة تخرج عن صمتها وتعلق على خبر انفصالها عن زوجها طارق العريان بسبب الخيانة

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - علقت الفنانة أصالة على تقارير انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بسبب خيانته لها مع فنانة شابة، واصرارها على الطلاق بعد معرفتها بالأمر.

نفت أصالة خبر انفصالها عن زوجها طارق العريان بسبب الخيانة، مؤكدة على أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة قائلة: “مو صحيحة الخبرية ومن نشرها ناس فاضيين”، بحسب زهرة الخليج.

وجاء رد أصالة بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها طارق العريان، وأن إعلانها لخبر الطلاق مسألة وقت ليس أكثر، وما عزز من تأكيد هذه الشائعة هو خروج ابنتها شام الذهبي على الجمهور بفيديو تتحدث فيه عن الحب.

كما تحدثت ابنة أصالة على عن الرجال الذين يسيئون معاملة زوجاتهم ويتسببون في شعورهن بعدم الأمان، قائلة: “مين الراجل اليومين دول اللي يخليكوا تحسوا إنكوا لن تحبوا من جديد؟ مين؟ فين؟ مبتحصلش.. والرجالة اللي لسه قادرين يوصلوا الاحساس ده للست.. الراجل اللي بيخلي الست تحس ان هي ملكة..هو بيكون ملك..الراجل اللي بيخلي الست تحس بعدم أمان وأنها قليلة..هو اللي قليل”.

واعتبر الكثيرون أن كلمات شام الذهبي موجهة بشكل خاص إلى زوج والدتها بعد التقارير التي أشيعت حول خيانته لها.