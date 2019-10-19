الموت يفجع أحمد مكي ورسائل نعي ومواساة من نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - توفي يوم أمس الجمعة والد الفنان الجزائري ” أحمد مكي ” والفنانة ” إيناس مكي ” في دولة الإمارات حيث كان يقيم هناك .

وأعلنت الخبر ” إيناس مكي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” حيث كتبت قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. أسألكم الدعاء لوالدي ” مكي ” ربنا يرحمه و يحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه ” .

وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى دولة الإمارات لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية .. وتم تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك بمدينة أبو ظبي .

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم التعازي لأحمد مكي ونعي والده عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .

فجاء من بينهم الفنان ” أمير كرارة ” الذي كتب : ” البقاء لله في وفاة والد أحمد مكي ربنا يرحمه ” .. وقال الفنان ” أحمد السقا ” : ” الله يرحم والدك يا مكي ويصبرك يا حبيبي ” .

وعلق الفنان هشام ماجد قائلا : ” البقاء لله في وفاة والد أحمد مكي .. ربنا يصبرك ويرحمه ” .. وكتب الفنان ” كريم عبد العزيز ” : ” البقاء لله في وفاة والد النجم أحمد مكي .. للفقيد الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء ” .

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