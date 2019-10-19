مريم قورة بطلة فيلم «غاوي حب» تحتفل بزفافها بحضور نجوم ومشاهير مصر.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة مريم قورة، بزفافها على رجل الأعمال المصري إسلام خالد بأحد أكبر فنادق القاهرة بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير المجتمع المصري في مختلف المجالات.

مريم التي حققت شهرة كبيرة بعد تجربتها السينمائية الوحيدة «غاوي حب»، هي ابنة الفنانة المصرية عبير منير، وشقيقة الممثلة الشابة ملك قورة، ووالدها الدكتور محمد قورة، وترتبط عائلة العروس بعلاقات قوية بالوسط الفني والإعلامي والسياسي في مصر.

حفل الزفاف أحياه النجم المصري عمرو دياب، ومن أبرز الحضور، ليلى علوي، عمرو الليثي، لقاء سويدان، أشرف زكي، روجينا، هبة مجدي وزوجها محمد محسن، نهال عنبر، خيري رمضان، مجدي الجلاد، رجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال ياسر سليم، علي ربيع، عصام الحضري، عمرو عبدالجليل، عفاف شعيب، سامح الصريطي، عبير صبري، وغيرهم.