مهرجان "لوميير" يكرم المخرج فرانسيس فورد كوبولا

كرم مهرجان "لوميير" السينمائي في نسخته العاشرة في ليون بفرنسا المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا بتقديم جائزة الإنجاز مدى الحياة، وذلك خلال احتفال كبير أقيم مساء الجمعة.

وقبل التكريم تم عرض فيلم يحتوي على مشاهد تسجيلية للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار 4 مرات من خلال مجموعة فيديوهات وعروض موسيقية وشهادات من العائلة والأصدقاء والزملاء.

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وقام مديرا المهرجان "تييري فريما ووبرتران تافيرني" بتقديم زوجة المخرج إليانور وابنه رومان وكذلك المخرج بونغ جون هو والممثلة ناتالي باي اللذين تحدثا عن تجاربهما مع المخرج، كما أعد المخرجان جيمس جراي وصوفيا كوبولا رسائل مسبقة التسجيل عن المخرج.

وجائزة "لوميير" التي تسلمها كوبولا منحت العام الماضي للممثلة الأمريكية جين فوندا.

ويختتم مهرجان "لوميير" السينمائي فعالياته في 20 أكتوبر الجاري.