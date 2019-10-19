بالفيديو- بلقيس تلخّص خطوات النجاح… وهذه نصائحها للنساء

شاركت النجمة الاماراتية بلقيس فتحي في مؤتمر القوة النسائية الذي أقيم في البحرين، حيث ألقت ضمن المؤتمر محاضرة عبّرت في بدايتها عن سعادته في المشاركة بهذا المؤتمر، لافتة الى ان في جعبتها مجموعة من الأفكار التي تود التطرق لها في كلمتها، مشوّقة الحضور لمعرفة ما تخبأه الفنانة الاماراتية من افكار قد تساعدهم وتنوّرهم في حياتهم المهنية والشخصية.

في البداية عرّفت بلقيس عن نفسها مشيرة الى أن لديها 4 وظائف، فهي فنانة، زوجة، أم لطفل يبلغ من العمر سنة و5 أشهر، كما أنها سيدة أعمال، تمتلك وزوجها شركة قابضة تتفرّع الى مجموعة شركات، ولها ما يفوق الـ130 موظفا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

من هنا، انطلقت بلقيس لتدخل في صلب الموضوع، حيث لفتت الى ان الله خصّ المرأة بقدرة “تعدد المهام” حيث يمكنها القيام بالعديد من الاعمال والمهام في الوقت عينه مع التشديد على ان العمل يكون باتقان وعلى أكمل وجه، مشيرة بالتالي الى انها ومن مسؤوليتها الادارية في الشركة كانت تعمل في العديد من الاحيان على تنظيم وحل العديد من الامور والمشكلات بين الموظفين، والتوجه لادارة امور الشركة، كل ذلك في الوقت نفسه.

من جهة أخرى، ولتوصل رسالتها بشكل سلس وبسيط، ارتأت بلقيس أن تتحدث عن حياتها الشخصية وكيف تطورت في الحياة لتصل الى ما هو عليه اليوم، مشيرة الى انها اختارت دراسة مجال التسويق رغم معارضة اهلها لهذا الاختيار، الا انها أصرت وصممت على الموضوع، وحازت على شهادة الماجستير في هذا المجال من احدى اهم جامعات ابوظبي.

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بعد تخرجها، قصدت بلقيس العديد من الشركات بحثًا عن وظيفة والتقت عدد من المدراء وخضعت لاختبارات ومقابلات عديدة، كان بعضها مخيّب لها اذ لم تمكن من الحصول على وظيفة.

بلقيس لفتت الى انها وبعد تخرجها كانت تطمح الى الحصول على مركز عال منذ البداية في وظيفتها، الا ان التجارب اعطتها دروسًا عديدة واهمها وجوب صعود سلّم النجاح خطوة خطوة، فمن يحاول ان يكون منذ البداية في الطليعة لا يُعتبر انسانًا ناجحًا كونه لم “يندعك” بالحياة كما يجب، حيث لم يواجه المتاعب والصعوبات في المهنة ولم يعرف معنى التعب الحقيقي للوصول الى الهدف والحصول على مراكز عالية ومهمة في العمل.

من هنا، اشارت بلقيس الى ان الانسان عليه ان يبدأ من مرحلة الصفر ليصل الى ما يصبو اليه، مشددة على اهمية المراحل التي يمر بها وكل ما يواجهه في رحلته الى النجاح، اذ انها قادرة على رسم صورة لمستقبله وتحسين وتطوير طريقة تفكيره.

هذا وحملت بلقيس الى النسوة الحاضرات في المؤتمر العديد من النصائح والارشادات، الكفيلة بأن تجعلهن شخصيات مؤثرة وناجحة في المجتمع. يمكن متابعتها عبر الفيديو المرفق.

الجدير بالذكر أن بلقيس هي فنانة اماراتية لها العديد من الاعمال الناجحة كما تتمتع بجماهرية عالية، وقد أصدرت مؤخرا أغنية بعنوان “تعالى نشوف” التي جاءت باللهجة المغربية، وهي من كلمات سمير المجاري، الحان مروان اصيل وتوزيع محمد رشيد علي، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج عبد الرفيع عبديوي، وقد لاقت الاغنية نجاحا كبيرا.