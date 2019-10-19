لماذا دخلت نسرين طافش على خط الأزمة بين أصالة وطارق العريان؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى مصدر مقرب من المخرج المصري طارق العريان، الاتهامات التي ألحقها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة نسرين طافش، بأنها السبب وراء الأزمة القائمة بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها طارق العريان.

وأكد المصدر في تصريح لـ"فوشيا" أن ما يتم تداوله لا يستند لأي دليل، خاصةً على ما يبدو أن اسم ونجومية نسرين طافش سيساهمان في تداول الشائعة بشكل أكبر فلذلك تم استغلال الأمر.

وأضاف أنه لا علاقة تربط بين نسرين طافش وطارق العريان إطلاقًا، منوهًا إلى أن الشائعات دائمًا ما تلاحق أي نجم، واسم نسرين طافش له ثقله.

وتابع المصدر المقرّب من طارق العريان أن الخلافات بينه وبين أصالة لا تزال قائمة، ولكن يبقى السؤال لماذا دخلت نسرين طافش على خط أزمتهما؟.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد وجهوا اتهامات للفنانة السورية نسرين طافش، بأنها السبب وراء الأزمة القائمة بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج المصري طارق العريان، وأنها ستتواجد معه في أمريكا بعد علاقة قوية جمعتهما خلال الفترة الماضية.

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ورغم التأكد من عدم وجود طافش في أمريكا الآن أو استعدادها حتى للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، إلا أن ما يبدو سبب إثارة هذه الشائعات هو مقابلة العريان لها خلال تواجدها في مصر الفترة الأخيرة أكثر من مرة، حيث حضرت مهرجان الجونة الشهر الماضي، كما حضرت مهرجان الإسكندرية منذ أيام.

وخلال تواجدها في مصر تقابلت طافش مع الكثير من صناع السينما والدراما في مصر وكان من بينهم المخرج طارق العريان، وبطبيعة الحال تم الترحيب بالتعاون معًا ولكن ليس أكثر من هذا كما أكدت المصادر القريبة من العريان.

وكان قرار العريان بالتوجه للولايات المتحدة قد أثار غضب أصالة؛ لأنها تشك بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات.