هاني شاكر يحتفل بزفاف نجله.. فستان العروس خطف الأضواء وعمرو دياب أحيا الحفل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين بزفاف نجله شريف في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

وأحيا الفنان عمرو دياب حفل الزفاف بتقديم فقرة غنائية؛ إذ غنى العديد من أغانيه القديمة والجديدة منها "يتعلمو"، "الليلة دي"، "يوم تلات"، "متغير"، "قمرين"، ليتفاعل معه جميع الحاضرين والعريس والعروس وسط أجواء وصفت بالأسطورية.

وحرص الهضبة على الاحتفاء بحضور الفنان الكبير سمير غانم لحفل الزفاف، حيث طلب منه الصعود معه على المسرح ومشاركته أداء أغنية "يتعلمو"، الأمر الذي استجاب له الأخير.

وأكثر ما لفت الأنظار في حفل الزفاف هو فستان "نوران" عروس نجل هاني شاكر، الذي خالف اللون الأبيض المعتاد؛ إذ جاء لونه بلون البيج، كما جاء مطرزًا ولامعًا بدرجة كبيرة.

وأشاد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصميم الفستان، مؤكدين أنه جاء مناسبًا لجسدها وبشرتها، كما اختارت "نوران" ترك شعرها منسدلًا، وارتدت الـ"هير بيس" بدلًا من التاج، كما ارتدت طرحة طويلة.

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وتواجد في الحفل كوكبة من النجوم أبرزهم لطيفة، وسهير شلبي، ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، ورجاء الجداوي، ودينا الشربيني، وشريف منير، وآيتن عامر، وغيرهم من النجوم المصريين والعرب الذين أشعل حضورهم أجواء الحفل.

وقدم الفنان هاني شاكر أغنية معدة خصيصًا لحفل زفاف نجله، كما تميزت دعوة الفرح بالكتابة الذهبية على اللون الأسود، داخل إطار مميز؛ ما أعطاها فخامة.

يذكر أن الفنان هاني شاكر يستعد لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في الـ 17 من نوفمبر المقبل.