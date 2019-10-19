فهرية أفجان تردّ على شائعة وفاة بوراك أوزجيفيت على طريقتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول العديد من محبي الفنان بوراك أوزجيفيت، نبأ شائعة وفاته بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، لتضطر زوجته فهرية أفجان إلى الردّ عليها بطريقتها الخاصة عندما نشرت صورة خاصة جمعتها به، خلال وجودهما في موقع تصوير المسلسل الجديد.

ولم تتضح بعد أسباب انتشار هذه الشائعة التي صدّقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن هناك من اعتبر الأمر لتسليط الضوء عليه حتى يتم الترويج لمسلسله الجديد بسهولة.

في المقابل؛ تعرض الفنان آنجين ألتان بطل "قيامة أرطغرل" لصدمة من ردود الفعل على البرومو الدعائي الخاص بمسلسل "المؤسِّس عثمان" لبوراك أوزجيفيت، بعدما حقق نسب مشاهدة وصلت لأكثر من مليون في الساعات الأولى من طرحه على اليوتيوب.

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بينما لم يحقق البرومو الترويجي الأول لعرض مسلسل ألتان الجديد "الرصاصة" المشاهدات المطلوبة؛ إذ وصلت إلى 77 ألف مشاهدة فقط، رغم أنه كان حقق نجاحًا لافتًا في سلسلة "قيامة أرطغرل"؛ ما سبّب له مفاجأة خاصة وأنه كان يراهن على نجاحه بعمل جديد بعيدًا عن "قيامة أرطغرل" بعد نجاح على مدار خمسة مواسم.

وكانت فهرية نشرت في وقتٍ سابق صورًا لها من موقع تصوير المسلسل التركي المُنتظر "المؤسس عثمان"، الذي يقوم ببطولته زوجها بوراك، وبدت في الصور بجسمٍ مثالي؛ إذ خسرت وزنًا كبيرًا للغاية في ظرف شهرين فقط، خصوصًا بعد حملة التنمُّر التي تعرّضت لها بسبب زيادة وزنها بعد الإنجاب، ليدعمها حينها بوراك قائلاً: "فهرية جميلة في كل حالاتها لدرجة أنّ عشقي لها يتضاعف كل يوم".