رجاء الجداوي تحذف تعليقها من صور استضافة دياب والشربيني لها.. إليكِ السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن التكهنات الكثيرة والجدل الواسع الذي أُثير حول تعليق النجمة المصرية رجاء الجداوي، على حسن ضيافة كلٍ من عمرو دياب ودينا الشربيني، دفعت الجداوي إلى حذف تعليقها تجنبًا للفهم الخاطئ.

وكانت الجداوي نشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعةً من الصور إلى جانب دياب والشربيني وعلقت عليها قائلةً: "مرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة.. بحبكم أوي ياولاد.. ربنا يحفظكم".

لتتجدد بعدها التعليقات حول حقيقة زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، بعد أن ظنَّ العديد من المتابعين بأنَّ الصور تمَّ التقاطها في بيت الزوجية الخاص بهما، وانهالت التعليقات لتسأل عن حقيقة الزواج بين الثنائي الأكثر إثارة للجدل في الوسط الفني، كما طلب البعض توضيحًا حول مكان التقاط الصور، خصوصًا وأنَّ كلمة "استضافة" كانت مبهمة ولم توضح المكان.

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ولكن الحقيقة أن الصور التقطت أثناء تواجدهما في احتفالية جوائز منتدى صناعة الترفيه 2019، التي أقيمت ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض وشهدت تكريمًا للجداوي ودياب وعدد آخر من أشهر نجوم الفن في العالم؛ ما دفع الجداوي لحذف التعليق والإبقاء على الصور منعًا لسوء الفهم.

يذكر أن دياب والشربيني لم يوضّحا حتى الآن موقفهما؛ إذ لم يؤكدا أو ينفيا أخبار زواجهما أو صداقتهما، بينما أكد بعض المقربين منهما زواجهما في حين شكك آخرون في ذلك.