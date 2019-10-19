





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بدأت نتفليكس بعرض الجزء الثاني من الدراما الكوميدية المكسيكية "بيت الزهور" والتي تدور حول عائلة من الطبقة الراقية تمتلك متجراً شهيراً للزهور، تبدو مثالية ظاهرياً لكن أفرادها يعانون من مشاكل عدة ترقى في بعضها الى مرحلة الفضائح.

العمل من كتابة وإخراج مانولو كارو، وبطولة فيرونيكا كاسترو، سيسيليا سواريز، ايسلين ديربيز، داريو يزبك بيرنال، و شيريل روبيو.

تم طرح الجزء الأول المكون من 10 حلقات في أغسطس 2018 وإثر النجاح الذي حققه تم الإعلان عن إنتاج جزئين آخرين. وبدأ عرض الجزء الثاني يوم 18 أكتوبر الجاري فيما يتوقع أن يعرض الجزء الثالث في 2020.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيت الزهور يعود بجزئه الثاني على نتفليكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.