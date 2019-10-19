المحكمة ترفض منع عرض فيلم نتفليكس The Laundromat









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: رفض قاض منع عرض فيلم The Laundromat من إنتاج نتفليكس وهو مبني على قصة حقيقية لفضيحة تسريبات وثائق بنما.

حيث رفع كل من جيرغن موساك و رومان فونيسكا وهما المحاميان في محور الفضيحة، قضية في المحكمة الفيدرالية بكونيتيكيت يوم الثلاثاء الماضي يدعيان فيها بأنهما تعرضا للتشهير من قبل الفيلم.

وطالبا المحكمة بإصدار قرار لمنع نتفليكس من عرضه عبر منصتها الإلكترونية.

وفي مساء الخميس حكمت القاضية جانيت بوند ارتيرتون برفض الدعوى المقدمة وحولتها الى ولاية كاليفورنيا لأنها وجدت ان ولاية كونيتيكت لا تمتلك الصلاحية للحكم في هذه القضية.

وعلقت نتفليكس على القضية بوصفها بالحركة الاستعراضية لفرض الرقابة على حرية التعبير الإبداعي، ففيلم المخرج ستيفن سبيلبيرغ يروي حكاية مهمة حول استغلال الأبرياء من خلال سوء استخدام النظام المالي العالمي. ولحسن الحظ يمكنكم الآن مشاهدة The Laundromat الفيلم الذي حاول كل من موساك و فونيسكا منعه.

تم عرض الفيلم بشكل محدود في صالات السينما في 27 سبتمبر الماضي، كما بدأ عرضه على الشبكة في منتصف النهار يوم أمس الجمعة.

الفيلم مبني على كتاب يحمل عنوان "عالم السرية" حول وثائق بنما عندما قام واش بتسريب 11.5 مليون وثيقة من مكتب موساك فونيسكا للمحاماة وفضح شبكة عملاقة من حسابات خارجية للتهرب الضريبي.

ويواجه المحاميان تهم جرمية حول العالم ويخشيان ان يؤدي الفيلم الى الاضرر بهما في حال وصلت القضايا ضدهما الى المحاكم الاميركية.

الفيلم من بطولة ميريل ستريب، أنتونيو بانديراس، وغاري أولدمان.



