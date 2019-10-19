





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: انضمّت الممثلة نادين الراسي إلى المحتجين في ساحة رياض الصلح للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ورفضاً لفرض المزيد من الضرائب على المواطنين.

وانتشر فيديو لنادين الراسي من ساحة رياض الصلح وبدت فيها حاملة إطاراً بيدها قبل أن تقوم بإشعاله. وصرخت نادين الراسي قائلة: "أنا جعت وعليي ديون". شاهدوا الفيديو هنا:

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي تُحرق الإطارات في رياض الصلح: "أنا جعت وعليي ديون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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