شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى مع محمد رجب فى مسلسله "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة راندا البحيرى لقائمة أبطال مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب والمخرج إسماعيل فاورق، الذى رشحها للمشاركة فى العمل ووقعت راندا فى الأيام الماضية مع شركة سينرجى، وينتمى العمل لنوعية 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح.

وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة ويواصل فى كتابة النصف الثانى من المسلسل، وتواصل الجهة المنتجة فى البحث عن البطلة الرئيسية التى تقوم بدور البطولة النسائية أمام محمد رجب.

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راندا البحيرى

وبدأ المخرج إسماعيل فاروق فى معاينة أماكن تصوير، بمدينة الانتاج الإعلامى وعدد من شوارع أكتوبر والتجمع الخامس، وذلك تمهيداً لبدء التصوير فى الأيام المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بعد التعاقد مع هبة مجدى ومحمود حجازى وهاجر أحمد ومحمد عز وعبير صبرى حتى الآن.

وكانت آخر أعمال راندا البحيرى مشاركتها فى مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين الذى عرض فى موسم رمضان 2018، بينما آخر تعاون بينها وبين محمد رجب فى فيلم "صابر جوجل" من إخراج محمد حمدى والذى عرض فى عام 2017.









ويسجل "الأخ الكبير" التعاون الثانى بين إسماعيل فاروق ومحمد رجب بعدما قدما تجربة سينمائية عبر فيلم "الخلبوص" عام 2015 من تأليف محمد سمير مبروك وشارك فى بطولته إيمان العاصى، وميرهان حسين، إيناس كامل، رانيا ملاح وسامية الطرابلسى، وملك قورة وسلوى عثمان والطفل محمد الفخرانى.