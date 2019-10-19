شكرا لقرائتكم خبر عن احمد مكى ناعيا والده على "فيس بوك": "اللهم ارحمه وأدخله فسيح جنتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم احمد مكي والده، الذى رحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، بكلمات مؤثرة ونشر آية قرآنية وعلق عليها: "اللهم ارحم والدى وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم نسألكم الدعاء له".

وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى دبى لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبد الله بن بروك، بمدينة أبو ظبى، بمشاركة الأهل.

وفى الوقت ذاته لم يتم الإعلان عن موعد تلقى عزاء والد احمد مكي حتى الآن، وإن كان سيقام العزاء فى مصر أم لا، إذ لا يزال الفنان وشقيقته إيناس لا يتمكنان من الرد على المكالمات والإفصاح عما هو جديد.