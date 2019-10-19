شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Coldplay تعلن عن اقتراب ألبومها الجديد بفيديو ترويجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفرقة الإنجليزية الشهيرة Coldplay عن اقتراب طرح ألبومها الجديد بمقطع ترويجى جديد نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر.

وكشفت الفرقة الموسيقية التى تأسست عام 1996 على يد كل من كريس مارتن وجاى بريمان وويل شامبيون وجونى باكلاند، عن الموعد المحدد للألبوم الجديد المقرر له يوم 2 نوفمبر المقبل.

واستطاعت الفرقة الإنجليزية الشهيرة أن تحقق نجاحا جديدا بكليب "A Sky Full of Stars" الذى أطلق فى 2014، بعد أن قام بأداء الأغنية على أحد المسارح، حيث تخطت نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 500 مليون مشاهدة.