شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت حرب" يعيد محمود قابيل للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح المخرج مجدى أحمد على الفنان محمود قابيل للمشاركة فى فيلم "طلعت حرب 2" ليعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة، بجانب مشاركته فى فيلم قصير بعنوان "بالأبيض والأسود" للمخرجة الشابة روجينا بسالى من إنتاج المركز القومى للسينما.

وقال قابيل، لـ"الخليج 365"، إنه سيبدأ تصوير "طلعت حرب 2" خلال الأيام المقبلة، كما يتبقى له 3 أيام تصوير فى الفيلم القصير 3 بالأبيض والأسود، ويشارك فيه بدون أجر، على حد قوله.

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فيلم "طلعت حرب 2" يحكى قصصا عظيمة عن بطولات الجيش المصرى فى حرب الاستنزاف حتى تحقيق انتصار أكتوبر وإرساء السلام فى المنطقة بعد الحرب، كما يتعرض لفكرة الانفتاح الاقتصادى التى حدثت فى عصر الرئيس الراحل أنور السادات.

أما فيلم "بالأبيض والأسود" يدور حول قصة صعود "نجمة" إلى عالم الأضواء والشهرة وتجسد دورها الفنانة صفية العمرى، ويلقى العمل الضوء على معاناة الفنانين فى رحلة صعودهم إلى النجومية.