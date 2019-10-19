أول تعليق من أحمد مكي بعد وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد مكي على الدعاء لوالده الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وشارك مكي متابعيه بصورة ضمت بعض الأدعية وآية قرآنية "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

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وكتب في تعليقه على الصورة "اللهم ارحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم"، وطلب من جمهوره الدعاء لوالده.

وتوفي والد الفنانين أحمد وإيناس مكي أمس الجمعة في دبي، وسافر مكي برفقة أسرته إلى الإمارات، لتشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.