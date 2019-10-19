بالصور| تكريم هاني رمزي وحضور أحمد الفيشاوي.. تفاصيل افتتاح مهرجان الدار البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

انطلقت مساء أمس الجمعة، النسخة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما في المغرب والعالم العربي.

بدأ حفل الافتتاح بكلمة لرئيسة المهرجان فاطمة النوالي آزر، التي عبرت عن سعادتها بانطلاق النسخة الثانية للمهرجان الذي صار موعد سنوي ينتظره الجمهور المتعطش للسينما العربية، مضيفة أن المهرجان صار وضع له قدم بين أكبر المهرجانات عربيًا وعالميًا، إذ وصل عدد الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية للفيلمين الطويل والقصير وعروض البانوراما 71 فيلمًا.

وكرم المهرجان في الحفل، مجموعة من الفنانين الذين أعطوا للسينما عمومًا والكوميديا على وجه الخصوص الكثير، وعلى رأسهم الفنان السوري دريد لحام الذي بعث برسالة شكر للمنظمين الذين احتفوا به وبأعماله التي قدمها على مدار السنوات الطويلة .

كما كرم المهرجان من مصر الفنان الكوميدي الفنان هاني رمزي الذي قدم الكثير من الأعمال الكوميدية، من بينها: ''زواج بقرار جمهوري''، ''عاوز حقي'' وغيرها من الأعمال، وعبر رمزي، عن سعادته بهذا التكريم الذي اعتبره مميزًا لأنه يشيد بالكوميديا والتي نادرًا ما يكرم أصحابها داخل المهرجانات، وتسلم درع التكريم من طرف الفنان المغربي يونس مكري.

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وكرم المهرجان أيضًا رائد من رواد الكوميديا بالكويت والعالم الخليج الفنان الكويتي داوود حسين، الذي تسلم الدرع من يد الفنان أحمد الفيشاوي.

أما من المغرب، فتم تكريم كل من الفنانة زهور السليماني المعروفة "بفليفلة"، وتسلمت الدرع من طرف الفنان فتحي عبدالوهاب، فيما تسلم الفنان المغربي عزيز داداس الذي أصبح نجم شباك السينما المغربية بأعماله الكوميدية والدرامية الناجحة مثل ''الطريق إلى كابول'' درع تكريمه من سعيد حميدوش .

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير من الممثلة المغربية جليلة التلمسي، الإعلامي السوري حسام الدين ناصر، برئاسة المخرج السوداني سعيد حامد.

أما بالنسبة لمسابقة الفيلم الطويل فتضم: الفنان فتحي عبدالوهاب، المخرج العراقي قاسم حول، الناقد الكويتي عبد الستار ناجي، الممثلة التونسية سهير بن عمارة، ورئيس لجنة التحكيم فهو الناقد السينمائي المغربي محمد عبدالرحمن التازي .