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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان شريف منير متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة قديمة تجمعه بوالده ووالدته، من مرحلة الطفولة.
وكتب في تعليقه على الصورة "أنا فاكر إني كنت خايف جداً وإحنا بناخد اللقطة دي.. خايف من شكل الكاميرا.. كانت بالنسبة لي في حجم البلدوزر.. والإضاءة والجو العام يعني، وتمر السنين وأبقى مبقفش غير قدام الكاميرا وفي وسط الإضاءة.. وتبقى دي حياتي".
وقام الفنان أحمد حلمي بالتعليق على الصورة، وكتب "واضح ان انتوا كلكوا كنتوا خايفين من الكاميرا".
جدير بالذكر أن شريف منير يواصل تقديم حلقات موسم جديد من برنامجه "أنا وابنتي" على قناة ON E وتشاركه فيه ابنته اسما.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة| شريف منير خائف من الكاميرا.. وأحمد حلمي: واضح كلكم كنتم خايفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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