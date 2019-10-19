آيتن عامر عن هنيدي: "أهم نجم في الوطن العربي وسط جيله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أعلن الفنان محمد هنيدي، عن تحقيق مسرحيته "3 أيام في الساحل"، أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية بموسم الرياض، ليقرر مد عرضها لـ 4 أيام أخرى بناءً على طلب الجمهور السعودي.

وعلقت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "دي نتيجة أكيدة لأهم نجم في الوطن العربي وسط جيله".

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة: محمد هنيدي، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.