آيتن عامر عن هنيدي: "أهم نجم في الوطن العربي وسط جيله"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
أعلن الفنان محمد هنيدي، عن تحقيق مسرحيته "3 أيام في الساحل"، أعلى إيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية بموسم الرياض، ليقرر مد عرضها لـ 4 أيام أخرى بناءً على طلب الجمهور السعودي.
وعلقت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "دي نتيجة أكيدة لأهم نجم في الوطن العربي وسط جيله".
مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة: محمد هنيدي، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.
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