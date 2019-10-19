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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
قال المخرج عمرو سلامة، إنه ينتمي لجيل كانت غالبية إفيهاته مقتبسة من 5 مسرحيات و3 أفلام.
وكتب سلامة، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "إحنا جيل كانت أغلبية افيهاتنا اقتباسات من خمس مسرحيات وثلاث أفلام بالعدد، كان الواحد يقول الإفيه من هنا، ويلاقي الناس ضحكت لأن أكيد كلهم عارفينه".
وأضاف: "بشفق على جيل جديد بيقتبس إفيهاته من ملايين الميمز، الواحد منهم يقول الإفيه ويلاقي صمت، لإن محدش في القعدة شاف الـ(ميم) ديه غيره".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة: أشفق على جيل جديد يقتبس إفيهاته من الـ"ميمز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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