عمرو سلامة: أشفق على جيل جديد يقتبس إفيهاته من الـ"ميمز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

قال المخرج عمرو سلامة، إنه ينتمي لجيل كانت غالبية إفيهاته مقتبسة من 5 مسرحيات و3 أفلام.

وكتب سلامة، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "إحنا جيل كانت أغلبية افيهاتنا اقتباسات من خمس مسرحيات وثلاث أفلام بالعدد، كان الواحد يقول الإفيه من هنا، ويلاقي الناس ضحكت لأن أكيد كلهم عارفينه".

وأضاف: "بشفق على جيل جديد بيقتبس إفيهاته من ملايين الميمز، الواحد منهم يقول الإفيه ويلاقي صمت، لإن محدش في القعدة شاف الـ(ميم) ديه غيره".