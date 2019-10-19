راندا البحيري تستعد لتصوير "الأخ الكبير" مع محمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: انضمت الفنانة راندا البحيري، لفريق مسلسل "الأخ الكبير" بطولة الفنان محمد رجب، إذ تعاقدت بشكل رسمي مع شركة سينرجي المنتجة للعمل، الذي يخرجه إسماعيل فاروق. وانتهي مؤلف المسلسل أحمد عبدالفتاح، من كتابة 25 حلقة، ويواصل حاليا كتابة باقي حلقات المسلسل الذي يتكون من 45 حلقة. وبدأ مخرج المسلسل إسماعيل فاروق، معاينة أماكن التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة. "الأخ الكبير" يشارك في بطولته: هبة مجدي، عبير صبري، محمود حجازي، محمد عز، هاجر أحمد.

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