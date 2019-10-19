أكرم حسني يعزي أحمد مكي في وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: حرص الفنان أكرم حسني على تقديم واجب التعازي للفنان أحمد مكي في وفاة والده، الذي توفي أمس الجمعة. وكتب أكرم، عبر حسابه على"تويتر": " البقاء لله في والد الفنان أحمد مكي، اللهم أسكنه فسيح جناتك". وتوفي والد الفنانين أحمد وإيناس مكي صباح أمس في دبي بالإمارات، وسافر مكي برفقة أسرته إلى الإمارات، للصلاة وتشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.

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