تراند اليوم : فنان شهير أنكر نسب أولاده يفجر مفاجأة: مش متأكد هم مني ولا من حد تاني...



بعد إنكاره لأولاده وعدم اعترافه بهما، ما دعى الأم إلى إقامة دعوى نسب ضده، خرج المطرب الشعبي المغربي المثير للجدل عادل الميلودي بتصريح صادم اليوم حول قضية إثبات النسب المرفوعة ضده، من شأنه أن يقلب الأمور رأسا على عقب.

الميلودي وفي فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي اعترف أخيرا بأنه بالفعل كان على علاقة غير شرعية ولمدة طويلة بأم الأبناء الذين يدعون أنه والدهم، وهو الأمر الذي ظل ينفيه طيلة الشهور الماضية .

إلا أن الميلودي شدد على أنه غير متأكد من كونهم أبناءه بالفعل ومن صلبه، معتبرا أنه مستعد لإجراء تحاليل الحمض النووي لقطع الشك باليقين.



