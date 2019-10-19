تراند اليوم : شاهد| معجب يمزق فستان ممثلة مصرية شهيرة



يلح بعض المعجبين على التقاط الصور التذكارية مع نجومهم المفضلين، لكن ما حدث مع الممثلة المصرية" لبلبة قد يبدو غريبًا بعض الشيء.

إذ أنه وخلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، قام أحد المعجبين بمطاردتها من أجل التصوير معها، حتى إنه قام بتمزيق فستانها.

وقالت لبلبلة لموقع في "FilFan.com"، إن أحد معجبيها عرقلها في طريقها للخروج من قاعة الافتتاح بعد انتهاء الحفل كي يلتقط صورة معها لكنها تمكنت من التماسك ومحاولة الخروج ولكنه تبعها وضغط على ذيل الفستان الذي صممه هاني البحيري وتسبب في قطع به وهي تصعد على السلم.

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وأشارت إلى أنها على الرغم من ذلك لم تنفعل، على الرغم من أنه تسبب في إحداث قطع بالفستان، لافتة إلى أنها توقفت عن السير والتقطت معه بعض الصور.

ووثقت مقاطع فيديو ما حصل مع الممثلة الشهيرة خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط الذي ترأست فيه لبلبة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان.



