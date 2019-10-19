تراند اليوم : فنانات لبنان.. رفضن الثورات وأيدن الحكام..لماذا يشاركن في الانتفاضة؟



قال الإعلامي السوري فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، إن فنانين وفنانات لبنان رفضوا الثورات العربية، وأيدوا الحكام الذين انتفضت شعوبهم عليهم، وذلك بهدف عدم خسارة الحفلات في البلدان الثائرة.

وكتب عبر حسابه على "تويتر" :" معظم فناني وفنانات لبنان عارضوا الثورات العربية وصفقوا للطواغيت والجنرالات عشان ما يخسروا الحفلات في البلدان الثائرة...لكنهم ما شاء الله عليهم يشاركون الآن في الانتفاضة اللبنانية..ورقصني يا جدع".

بينما كتب الإعلامي جعفر عبدالكريم:"بعض فناني و فنانات لبنان يتضامنون الان مع المظاهرات في بلدهم لبنان ويعتبرونه "حق شعبي" لكنهم يغنون و يصفقون ويتضامنون مع ملوك و حكام ورؤوساء بلدان عربية اخرى الذين يقمعون شعبهم عندما يتظاهرون و يطالبوم "بحقهم الشعبي"! حق التظاهر ليس فقط في لبنان بل هو حق انساني عالمي!".

وشارك عدد من الفنانات اللبنانيات في التظاهرات التي يشهدها لبنان لتردي الأوضاع الاقتصادية وفرض رسوم جديدة على خدمات الإنترنت.

معظم فناني وفنانات لبنان عارضوا الثورات العربية وصفقوا للطواغيت والجنرالات عشان ما يخسروا الحفلات في البلدان الثائرة...لكنهم ما شاء الله عليهم يشاركون الآن في الانتفاضة اللبنانية..ورقصني يا جدع



شرطوط بن خالع السايبي الثاني عشر — فيصل القاسم (@kasimf) October 19, 2019

— فيصل القاسم (@kasimf)

🤔 بعض فناني و فنانات لبنان يتضامنون الان مع المظاهرات في بلدهم لبنان ويعتبرونه "حق شعبي" لكنهم يغنون و يصفقون ويتضامنون مع ملوك و حكام ورؤوساء بلدان عربية اخرى الذين يقمعون شعبهم عندما يتظاهرون و يطالبوم "بحقهم الشعبي"!



حق التظاهر ليس فقط في لبنان بل هو حق انساني عالمي! — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) October 19, 2019

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