تراند اليوم : فنانة شهيرة تنضم لتظاهرات لبنان وتشعل النيران: أنا جعت وعلي ديون...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية الشهيرة نادين الراسي، وهي تشارك في التظاهرات التي يشهدها لبنان حاليًا ضد الحكومة.

وظهرت نادين الراسي وهي تحمل إطارات السيارات وتقوم بإشعال النيران فيها للتصدي لقوات الأمن.

ووجهت “الراسي” في المقطع رسالة للمتظاهرين، تقول فيها:“احترقنا.. أنا جُعت.. 7 أيام جعت.. وعليَّ ديون، والبلد ما بحميني وما عم يحميكن.. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني.. اتبهدلت.. ومصرف لبنان أخذ بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر.. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها“.

وكانت تظاهرات قد اجتاحت بيروت واتسعت رقعتها لتشمل كافة المناطق اللبنانية احتجاجًا على نية الحكومة فرض ضريبة على تطبيق واتساب وباقي تطبيقات التراسل.