طالب الفنان أحمد مكي، من جمهورة الدعاء لوالده الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر حسابهالرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "مكي" في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "اللهم ارحموالدي وادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم.. نسألكم الدعاء له".
ويذكر أن كان رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، والد الفنان أحمد مكي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد مكي يطلب الدعاء لوالده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.