شاهد.. أحمد مكي يطلب الدعاء لوالده

طالب الفنان أحمد مكي، من جمهورة الدعاء لوالده الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر حسابه

الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "مكي" في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "اللهم ارحم

والدي وادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم.. نسألكم الدعاء له".

ويذكر أن كان رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، والد الفنان أحمد مكي.