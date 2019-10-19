الليلة.. عمرو حسن يحيي حفلًا شعريًا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، الشاعر عمرو حسن ليقدم حفلًا شعريًا، اليوم السبت الموافق 19 من أكتوبر، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح "النهر". السابعة مساءً على مسرح "النهر". يذكر أنه أصدر الشاعر عمرو حسن 4 دواوين شعرية هي : المهنة برقص وسيلفي وناس كافيه خلال الأعوام الماضية وحاليًا صدر له ديوان "الوردة البلاستيك" بمعرض الكتاب، حققت أعماله نجاحا كبيرا ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأعلى مبيعا. : المهنة برقص وسيلفي وناس كافيه خلال الأعوام الماضية وحاليًا صدر له ديوان "الوردة البلاستيك" بمعرض الكتاب، حققت أعماله نجاحا كبيرا ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأعلى مبيعا.

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