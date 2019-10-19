البيت الفني للمسرح ينعى الفنانة ميار سيد صابر

ينعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة ميار سيد صابر من فناني فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة. ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة. يذكر أن ميار سيد صابر كانت من أبطال عرض أنتيكا من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت ضمن الفنانين الفاعلين بفرقة مسرح الشمس، حيث كانت مثلا يحتذى به في الإرادة والتحدي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت ضمن الفنانين الفاعلين بفرقة مسرح الشمس، حيث كانت مثلا يحتذى به في الإرادة والتحدي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

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