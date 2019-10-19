شاهد.. صورة نادرة للفنان شريف منير في مرحلة الطفولة

كشف الفنان شريف منير، عن صورة نادرة له خلال مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "منير" عبر حسابه قائلًا: " أنا فاكر

إني كنت خايف جدا وإحنا بناخد اللقطة دي.. خايف من شكل الكاميرا.. كانت بالنسبة لي في حجم البلدوزر.. والإضاءة.. الجو العام يعني.. وتمر السنين وأبقى ما بقفش غير قدام الكاميرا وفي وسط الإضاءة.. وتبقى دي حياتي".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، هند صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد.