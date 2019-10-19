تعرف على كلمات أغنية "قدام مرايتها" للهضبة عمرو دياب

نشر الشاعر تامر حسين، مقطع فيديو من غناء الهضبة لـ "قدام مرايتها" خلال إحيائه حفل زفاف نجل أمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "حسين" عبر صفحته قائلًا :"قُدام مرايتها.. عادى تتدلع براحتها.. استناها واستعجلها.. تضحكلى وأبصلها.. تختار ألوانها تسأل عنى رأيى فى فُستانها.. طب ح اختار ازاى وجمالها.. بيحلى الدنيا بحالها، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع طارق مدكور". الشافعى، توزيع طارق مدكور". يذكر أن "قدام مرايتها" من تأليف تامر حسين، في التعاون رقم 45 بينه وبين النجم عمرو دياب، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

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