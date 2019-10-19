تراند اليوم : أحدث راقصة في مصر لقاء سويدان – فيديو

نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع مصور عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” أثناء حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة، وظهرت خلاله مع النجم عمرو دياب تتمايل على أغنيته “يوم تلات”.

وأقيم حفل زواج مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة على إسلام خالد صلاح فى إحدى الفنادق المطلة على النيل بحضور والدها الدكتور محمد قورة، ووالدتها الفنانة عبير منير وعدد من أقاربها وأصدقائها.

وشهد الحفل حضور فنى وإعلامى كبيرين، ومنهم الفنانون: عمرو عبدالجليل، وليلى علوى، وعفاف شعيب ونهال عنبر، وأشرف زكى وزوجته روجينا، وسامح الصريطى، وسمير الإسكندرانى”، والإعلامى عمرو الليثى، والإذاعى أسامة منير، والكابتن طاهر أبو زيد.