تراند اليوم : مفاجأة من العيار الثقيل: طلاق أصالة نصري وطارق العريان بسبب نسرين طافش!

تسربت شائعة جديدة وقوية داخل الوسط الفني عن وقوع الطلاق رسمياً بين الفنانة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان ولكن ينتظران الوقت المناسب لإعلان الأمر، وذلك بعد الكثبر من الأقاويل حول وقع الطلاق بينهما.

وفي التفاصيل فقد وقع الطلاق بينهما، في الوقت الذي سيتم الإعلان عن زواج العريان من الممثلة السورية نسرين طافش.

ولكن اللافت في التسريبات أن الكثيرين لاحظوا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط اسم طافش بطلاق ثنائي في الوسط الفني، فقد سبق وارتبط اسمها بوقوع الطلاق بين الفنانة ديمة بياعة والفنان تيم حسن.

ومؤخراً، كانت أصالة قد كتبت العديد من الرسائل التي تشير لوقوع خيانة من طرف العريان ووقوع الطلاق بينهما، بعد زواج دام 13 عاما أنجبا خلاله طفلين توأم هما علي وآدم.

وكانت شام الذهبي قد ألمحت للأمر في فيديو عبر خاصية إنستا ستوري، على موقع الصور انستقرام، وقالت خلال الفيديو: “الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك… والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل”.