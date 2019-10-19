6 علاجات منزلية لمحاربة أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - كشف عدد من الخبراء عن أفضل الطرق المنزلية لعلاج أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد والتي تم تدعيمها بالأدلة العلمية .

وبلغ عدد تلك العلاجات 6 والتي تتمثل في الآتي :

1- شاي النعناع : والذي يفيد في تهدئة الغثيان أو آلام البطن و تحقيق الاسترخاء للعضلات الملساء في الجهاز الهضمي مما يساعد في تخفيف الإحساس بالألم .. ولكنه يفتح أيضا الجزء العلوي من المعدة والذي يمكن أن يسمح للحمض بالهروب لأعلى مسببا ارتجاع الحامض .. لذا كن حذرا إذا كنت تعاني من حرقة .

2- العسل : يعمل العسل على تقليل شدة السعال مقارنة بالأدوية التي تعمل على ذلك .. ويمكن استخدامه عن طريق وضعه على المشروبات الساخنة كالشاي والينسون مع بعض الليمون كتحلية .

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3- حساء الدجاج : حيث يساعد السائل الدافئ المالح على ترطيب الجسم والأنف وإزالة المخاط .

4- دعم الرأس بوسادة : حيث يفيد استخدام الوسائد المرتفعة أثناء النوم في جعل التنفس أكثر راحة وتخفيف الضغط على الجيوب الأنفية عن طريق تجفيف الأنف والحنجرة ومنع الاحتقان .. ولكنه يكون تخفيف مؤقت فقط بفعل الجاذبية سرعان ما ينتهي إذا تقلبت بعد النوم .

5- الري الأنفي : أكد الخبراء على أن تدفق البخار يعد وسيلة لترطيب وغسل الممرات الأنفية والعمل على إزالة المخاط وترطيب الأنسجة في حالة تراكم المخاط في الأنف .

6- غرغرة المياه المالحة : القليل من الملح في الماء يساعد السائل على اختراق الإفرازات الالتهابية والبقاء في الأنسجة .. كما أن الماء ضروري لعلاج التهاب الحلق .