دولة عربية تكشف عن ضبطها لمتفجرات قادمة من إيران كافية لتدمير نصف عاصمتها

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - أعلن ” خالد بن أحمد آل خليفة ” وزير خارجية دولة البحرين في تصريحات صحفية لصحيفة ” الشرق الأوسط ” عن إن ” المنامة ” تمكنت من ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة .

ووجه خالد بن أحمد آل خليفة رسالة إلى إيران قائلا : ” هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران .. المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة وهي رسالة سلام وحسن جوار ” .

وتابع حديثه محذرا إيران : ” إن لم تأت هذه الرسالة من طهران فهي تتحمل المسؤولية ” .

كما شن وزير الخارجية البحريني هجوما على دولة قطر وإنها تعمل على عرقلة الجهود التى تبذل لحل المشكلة اليمنية قائلا : ” الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلا .. ولن ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه ” .

وأشار أن قطر تعمل على عرقلة أمور كثيرة ليست في اليمن فقط وإنما في ليبيا وتونس والبلدان الخليجية وفي العراق أيضا .