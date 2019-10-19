ريما فقيه تحتفل بـ«عمادة» ابنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه بـ«عمادة» طفلها الثاني «جوزيف» بأمريكا، وهو طقس ديني يمثل دخول المتعمد للديانة المسيحية

ريما التي تستعد لاستقبال مولودها الثالث خلال أيام قليلة مقبلة، اختارت لحفل الـ«عمادة» فستان أبيض قصير شديد الأناقة، أبرز انتفاخ بطنها بشكل كبير، كما اعتمرت قبعة كلاسيكية على الطريقة الإنجليزية، مسدلة شعرها الأسود بشكل اشعّت فيه جاذبية.

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الأبيض هو نفس اللون الذي اختارته ريما لنجلها، في الوقت الذي فضلت فيه الأزرق لفستان ابنتها «ريما» بالتنسيق مع بدلة والدها، المنتج الفني وسام صليبي، وقد نشرت فقيه صورة مميزة لأسرتها قبل انطلاقهم للحفل، معلقة عليها: «‏الله يحمي عائلتي».

يُذكر أن وسام كشف حديثاً عن جنس مولوده المنتظر، وهي «أنثى»، لافتاً إلى أنه وزوجته اختارا لها اسم «أميرة».

ريما فقيه احتفلت بزفافها على وسيم صليبي مايو 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ريما» 26 يناير 2017، في الوقت الذي انجبت فيه ريما مولودهما الثاني «جوزيف» مارس 2018.