هاني شاكر يحتفل بزفاف نجله ويختار عمرو دياب لإحياء الحفل بحضور النجوم.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم المصري هاني شاكر بزفاف نجله «شريف» في واحد من أكبر فنادق القاهرة بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير المجتمع المصري والعربي.

حفل الزفاف احياه النجم المصري عمرو دياب، ومن أبرز حضور السهرة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة التونسية لطيفة، النجمة ليلى علوي، رجاء الجداوي، أيتن عامر، وغيرهم.

يُذكر أن شريف هو نجل هاني شاكر الوحيد بعد أن فقد ابنته «دينا» التي تُوفيت بعد صراع مع مرض السرطان عام 2011، تاركة توأمها «مليكة ومجدي».

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من ناحية أخرى، يستعد هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ضخم في أمريكا يوم 16 نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا وتشاركه الحفل المطربة الأردنية ديانا كرازون.

أمير الغناء العربي كان قد طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «مصر بالنسبة لك إيه» من كلمات الشاعر محمد صلاح وألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير .