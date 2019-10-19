الموت يفجع أحلام بوفاة قريبتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة الإماراتية أحلام بوفاة أرملة عمها، وأعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة الإماراتية نعت الراحلة، بقولها: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى عمتي روضة بنت سالم بن حايز المحيربي ارمله عمي احمد بن هزيم الشامسي الله يرحمها”.

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وأضافت: “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَها، وارْحمْهُا، وعافِهِا، واعْفُ عنْهُا، وَأَكرِمْ نزُلَهُا، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُا واغْسِلْهُا بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّها منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُا دارا خيراً مِنْ دَارِها ، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِهِا، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِهِا ، وأدْخِلْها الجنَّةَ ، وَأَعِذْها منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار”.

الفنانة الإماراتية تلقت الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهورها، والذين تمنوا للفقيدة الرحمة والمغفرة.