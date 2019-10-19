شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الممثل المصري أحمد مكي والان مع التفاصيل

توفي والد الممثل المصري أحمد مكي في مقر إقامته بالإمارات، مساء الجمعة، ونشرت الفنانة إيناس مكي خبر وفاة والدها عبر حسابها على "فيسبوك".

ونعى أصدقاء مكي وعدد من نجوم الفن، الراحل، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سارع محبو بطل مسلسل "الكبير أوي" إلى تقديم العزاء والمواساة.

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وكانت آخر أعمال مكي (39 عاماً) مسلسل "خلصانة بشياكة"، والذي عُرِض خلال الموسم الرمضاني عام 2017، وشاركه البطولة فيه دينا الشربيني، شيكو، هشام ماجد وبيومي فؤاد.

وبدأ مكي خلال الفترة الماضية التحضير لعمل مسرحي جديد بعنوان "حزلقوم" للمشاركة به في "موسم الرياض" خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.