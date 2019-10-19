شكرا لقرائتكم خبر عن كانجانا راناوات تؤسس شركة إنتاج خاصة والان مع التفاصيل

أعلنت النجمة الهندية كانجانا راناوات عن تأسيس شركة إنتاج خاصة ستتعاون مع نجوم جيل الوسط وكذلك اكتشاف الوجوه الجديدة.

وقالت راناوات، في بيان: "لن أسمح بدخول أطفال بوليوود حتى ولو كانوا النجوم إلى شركتي الإنتاجية، فأنا فنانة صنعت نفسي بنفسي لذلك سيكون العمل في شركة الإنتاج ما بين فنانين جيل الوسط والوجوه الجديدة التي سأقوم باكتشافها بناء على الموهبة وليس فقط مساندة الأهل وأسماؤهم أو حتى تاريخهم داخل السينما الهندية".

ولم تترك الفنانة تصريحاتها مبهمة بل ذكرت أسماء للنماذج التي وصفتها بـ"أطفال بوليوود"، وهما عاليا بهات وجانهفي كابور، ابنة الفنانة الراحلة سريديفي، ووصفتهما بـ"نجوم من صنع تاريخ عائلاتهم".

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وتابعت: "حتى إن كانت مواهبهم موجودة ولكن الفرصة جاءت لهم على طبق من فضة دون أي مجهود وهذا في حد ذاته سبب كافٍ لنقص رصيد النجومية".

وفي المقابل، رفضت كل من عاليا وجانهفي التعليق على تصريحات كانجانا، وخاصة وأن النجمتين منشغلات بتصوير فيلمين "إن شاء الله" بطولة عاليا بهات و"روهي أفظا" البطولة الثانية لجانهفي.

يذكر أن كانجانا أثارت الجدل مؤخرا بطردها صحفيا خلال المؤتمر الصحفي لفيلمها الأخير "جادجمينتال هاي كيا".

وكان آخر أعمالها فيلم "جادجمينتال هاي كيا" بمشاركة راجكومار راو، الذي عرض في يوليو/تموز، وحقق إيرادات تقدر بـ6.5 مليون دولار.