الكوري دو جيوم لي يتحدث عن فوزه بالنزال الرئيسي لبطولة محاربي الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الكوري الجنوبي دو جيوم لي، لاعب الفنون القتالية الحرة، عن فوزه بالنزال الرئيسي للنسخة الثامنة من بطولة محاربي الإمارات، متمنيا أن تتاح له الفرصة للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

وتوج دو جيوم لي بلقب النزال الرئيسي في البطولة التي استضافتها قاعة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية (الجمعة)، عقب فوزه على الفلبيني رولاندو داي حامل اللقب في النسخة السابقة.

وقال اللاعب الكوري في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "النهاية كانت جيدة، وهذا الحزام الذي أحمله على صدري يبدو رائعاً، وتوج جهودي خلال النزال".

وأضاف دو جيوم لي: "البطولة كانت على مستوى عالمي، والنزال كان شديد الصعوبة، لكنني نجحت في الحفاظ على هدوئي، للتغلب على منافسي في النهاية".

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وأتم الكوري "أسعى دائماً للتطور لكي أكون أفضل، وهذا ليس سراً كما تعلمون، وأتمنى المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة إذا سنحت لي الفرصة".

وشهدت الحلبة بعد انهاء النزال لقطة تنم عن روح رياضية عالية من اللاعب الكوري مع منافسه الفلبيني عندم توجه هو ومدربه للاعتذار له عقب فوزه عليه واقتناص حزام البطولة منه، موجها التحية لمنافسه على مستواه خلال اللقاء، ومطالبته إياه بالنهوض مجدداً.





يذكر أن البطولة شهدت 12 نزالا اتسمت بالقوة والإثارة، وتمكنت الكورية الأخرى يدام سيو من الفوز على منافستها البولندية فيرونيكا زيجمونت، في أول نزال نسائي في تاريخ البطولة عبر نسخها المتتالية.