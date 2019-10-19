التونسي لزاز يكشف دور خطته البديلة في بطولة محاربي الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التونسي منير لزاز، لاعب الفنون القتالية الحرة، أنه كان واثقا من قدرته على تحقيق الفوز على منافسه ساشا بالاتنيكوف لاعب هونج كونج، خلال نزالهما في النسخة الثامنة من بطولة محاربي الإمارات، مؤكدا أن الجماهير الغفيرة التي دعمته كان لها دور كبير في ذلك.

وأقيمت النسخة الثامنة من بطولة محاربي الإمارات (الجمعة) في قاعة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، والتي شهدت 12 نزالا اتسمت بالقوة والإثارة، وشهدت عدة انتصارات للمنافسين العرب، ضمنها فوز الإماراتي محمد يحيى على الفلبيني جلين رانيلو.

وقال لزاز، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" عقب النزال: "آمنت بالحصول على دعم كل الجماهير الموجودة هنا في الإمارات، وقد حدث، وكان لذلك دور كبير في تحقيق الفوز".

وأضاف: "الخطة الأساسية التي أعددناها لم تثمر مع المنافس الذي كان صعبا للغاية، لذا اضطررنا للجوء للخطة البديلة، والتي ساعدتني في تحقيق الفوز بعد عناء شديد في نهاية النزال".

وكان لزاز حرص عقب انتهاء النزال على إظهار روح رياضية كبيرة تجاه منافسه ساشا بالاتنيكوف، حيث عاد بشكل خاص إلى الحلبة بعد خروجه منها من أجل توجيه التحية لمنافسه ومواساته عقب خسارة النزال.

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وأعرب البطل التونسي عن سعادته بمشاركته في النسخة الثامنة من بطولة محاربي الإمارات بالقول "سعيد بوجودي هنا مرة أخرى، لكن النزال لم يكن سهلاً، لأن المنافس سعى جاهداً لتحقيق الفوز".

وأتم لزاز :"لا أفكر كثيراً في الخطوة المقبلة، لكن هدفي هو المنافسة على لقب وزن 77".

وكانت الجماهير التونسية في الإمارات حرصت على الزحف بكثافة لتشجيع لزاز خلال اللقاء، من أجل تحقيق الفوز على منافسه، وهو ما تحقق في النهاية.



