Oct 19, 2019
تصوّر النجمة العالمية جنيفر لوبيز فيلمها الجديد “Marry Me”.
ورصدت الكاميرات “لوبيز” وهي ترتدي ثوب زفاف لافت للانظار، مذهل من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد وذلك خلال تصوير مشاهدها في الفيلم وذلك في مدينة نيويورك.
تدور أحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها لوبيز، التي تكتشف أن خطيبها نجم روك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن. يشارك في البطولة جنيفر لوبيز، أوين ويلسون، سارا سيلفرمان، مالوما، جون برادلي وغيرهم.
نذكر ان “لوبيز” أطلقت منذ أسابيع فيلم “Hustlers” تأليف وإخراج لورين سكافاريا، بطولة جنيفر لوبيز، كاردي بي، جوليا ستيلز، مادلين بروير، كيكي بالمر، فرانك ويلي وغيرهم. أحداث الفيلم مقتبس من مقالة نشرت في مجلة نيويورك، عن مجموعة من الفتيات المحتالات يقررن التعاون معًا من أجل قلب الطاولة على عملائهم السابقين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- جنيفر لوبيز بفستان زفاف من زهير مراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.