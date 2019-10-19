أفنان الباتل تلد طفلها الأول.. لماذا اندهش الجمهور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار نبأ ولادة النجمة أفنان الباتل وهي من مشاهير سناب شات في السعودية جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاجأوا بالأمر كونها لم تعلن ذلك مسبقًا ولم تبدُ عليها علامات الحمل.

وحظي نبأ ولادة أفنان على تفاعلٍ واسعٍ بين متابعيها رغم حرصها على التكتم الذي أرجعه البعض لخوفها من الحسد، واندهش عددٌ من متابعات "الباتل" من عدم ظهور علامات الحمل عليها خلال الفترة الماضية، لكنهن استسلمن للمفاجأة وباركن لها.

فيما تداول عدد من المتابعين منشورًا كشف عن اسم طفل النجمة "الباتل" وقالوا إنها أطلقت عليه اسم "تركي".

وأبدى متابعون استغرابهم من الأمر قائلين: "‏أحسب الخبر إشاعة بس طلع جد أفنان الباتل ولدت وجابت تركي مستحيل أحس كيف قدرت تمسك نفسها تسع أشهر بدون ماتعلن الخبر ماشاءلله صدق الله يهنيها"، و"أفنان الباتل ولدت جابت ولد تركي يتربى بعزهم"، و"أشوف مستغربين الناس ليه ما قالت إنها حامل انتو مو بحياتها الشخصيه عشان تقولكم خصوصية مالكم حق فيها".

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وحظيت النجمة المشهورة بمتابعة الملايين عبر إنستغرام وسناب شات، حتى وصل محبوها نحو 7 ملايين و900 ألف متابع.

والباتل هي ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، وتزوجت من عبد العزيز الناصر في الـ 14 من كانون الأول/ يناير عام 2017، حيث استمرت الاحتفالات بالزفاف 3 أيام متتالية، ولفت حفل الزفاف آنذاك الأنظار بسبب البذخ الذي صاحبه؛ ما جعلها حديث وسائل الإعلام المختلفة.

وفي كانون الأول/يناير ٢٠١٨ كانت لها واقعةٌ سيئة مع السعودين الذين دشنوا حملة لحظرها على وسائل التواصل، بعد أن اتهمها البعض بأنها مجرد "نصابة"، تخدع الآخرين بإعلاناتها عن منتجات غير جيدة، وأعربوا عن استيائهم من سلوكها، خاصةً مع تداول مقطع فيديو لها، وهي تتحدث بكبرياء عن "شرائها لملابس من هارودز الشهير في لندن بمليون ريال".