عهود العنزي لم تتمكن من مغادرة لبنان.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، عن معاناتها في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب المظاهرات المندلعة في البلاد منذ يومين، موضحةً أنّها لم تستطع الذهاب إلى مطار بيروت للمغادرة إلى مكان آخر.
وأكدت العنزي، أنَّ رحلتها ستلغى بسبب عدم استطاعتها الذهاب إلى المطار بسبب الازدحام الشديد في بيروت وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مطار بيروت.
وقالت العنزي، عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق سناب شات: "ما فيني أروح حد المطار كل شيء مسكر طيارتي بعد شوية ومو قادرة أروح كل شيء مسكر".
واندلعت تظاهرات شارك بها الآلاف من اللبنانيين لليوم الثاني على التوالي في عدة نقاطٍ من مدينة بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيراداتٍ جديدة لخزينة الدولة.
وأعلن العديد من نجوم الفن في لبنان عن تضامنهم مع المتظاهرين في مطالبهم؛ إذ تركوا العديد من التغريدات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ناهيك عن انضمام الكثير من الفنانين للمتظاهرين والمشاركة في الاحتجاجات.
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