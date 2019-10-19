لماذا دخلت نسرين طافش على خط الأزمة بين أصالة وطارق العريان؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى مصدر مقرب من المخرج المصري طارق العريان، الاتهامات التي ألحقها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة السورية نسرين طافش، وأنها السبب وراء الأزمة القائمة بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها طارق العريان.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن ما يتم تداوله لا يستند لأي دليل، خاصًة على ما يبدو أن اسم ونجومية نسرين طافش سيساهم في تداول الشائعة بشكل أكبر فلذلك تم استغلال الأمر.

وأضاف أنه لا علاقة تربط بين نسرين طافش وطارق العريان إطلاقًا، منوهًا إلى أن الشائعات دائمًا ما تلاحق أي نجم واسم نسرين طافش له ثقله.

وتابع المصدر المقرّب من طارق العريان، أن الخلافات بينه وبين أصالة لا تزال قائمة، ولكن يبقى السؤال لماذا دخلت نسرين طافش على خط أزمتهما؟.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد وجهوا اتهامات للفنانة السورية نسرين طافش، بأنها السبب وراء الأزمة القائمة بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج المصري طارق العريان، وأنها تتواجد معه في أمريكا حاليًا بعد علاقة قوية جمعتهما خلال الفترة الماضية.

ورغم التأكد من عدم وجود طافش في أمريكا الآن أو استعدادها حتى للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، إلا أن ما يبدو سبب إثارة هذه الشائعات هو مقابلة العريان لها خلال تواجدها في مصر الفترة الأخيرة أكثر من مرة، حيث حضرت مهرجان الجونة الشهر الماضي، كما حضرت مهرجان الإسكندرية منذ أيام.

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وخلال تواجدها في مصر تقابلت طافش مع الكثير من صناع السينما والدراما في مصر وكان من بينهم المخرج طارق العريان، وبطبيعة الحال تم الترحيب بالتعاون معاً ولكن ليس أكثر من هذا كما أكدت المصادر القريبة من العريان.

وكان مصدر مقرّب من الثنائي المخرج طارق العريان وزوجته أصالة نصري قد أكد أن العلاقة بينهما أخذت في التدهور خلال الآونة الأخيرة، بعدما تعاقد الأول مع إحدى شركات الإنتاج فى أمريكا لإخراج فيلم هناك وبقائه عامًا كاملاً في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر لـ"فوشيا" أن قرار العريان بالتوجه للولايات المتحدة أثار غضب أصالة لأنها تشك بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات.

وأوضح أن أصالة رفضت مسألة تواجد زوجها فى أمريكا لمدة عام كامل، وعندما رفضت سفره تمسّك هو الآخر بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً أنها تحمل جواز سفر بحريني بالإضافة إلى جنسيتها السورية.

وكان الجمهور قد تساءل عن حقيقة الأزمة التي تعيشها الفنانة أصالة نصري نتيجة الرسائل الغامضة التي نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، وأجمعوا في النهاية على وجود خلاف مع زوجها رغم قصة الحب التي جمعتهما منذ سنوات، والتي أصبحت في أحيان كثيرة محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.