ناشطون يهاجمون نادين نجيم: "ما تربّحينا جميلة"









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تسبب فيديو للمثلة اللبنانية نادين نجيم التي شاركت في الإنتفاضة الشعبية في لبنان يوم أمس بهجوم عليها عليها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد إستاء بعض اللبنانيين من ظهورها في فيديو من ساحة الإعتصام وهي تقول "4 مليون نسمة، بيكتبوا عنّا التعليقات وبيقولوا نحنا عايشين بغير عالم. بيتفلسفوا عليي تاركة اولادي، جيت من النقاش لوصلت لهون ساعتين ع الطريق تحت الدواليب ضحّيت وجيت. وينكن انتو؟".

وسرعان ما انطلقت موجة من الهجوم على نادين نسيب نجيم وغرّد أحدهم "تاني مرة يا نادين بس بدك تنزلي وتتظاهري ما تربّحي الفقير جميلة بالأمليّة. وهيدا الصريخ والعييط خليه للتمثيليات، ساحة الثورة مش موقع تصوير".

فردّت نادين نجيم "طالما فيه متل امثالكم بهل بلد تفكيرهم سطحي ما بعمرنا رح نعيش بسلام اليوم تأكدت انه الجهل مصيبة ومرض متفشي بالبلد".

Advertisements

بالمقابل، دافع آخرون عن نادين نجيم ما دفعها لشكرهم بالقول "مع الأسف اولاد بلدي يراشقوني بحجارة لو شو ما عملت، عنجد شي بيجرح... بشكر محبّتكم ومحبة كلّ الوطن العربي".



ولم يعرف السبب الذي أدى الى إنفعالها بهذا الشكل.

وكانت مشاركة نجيم مع مجموعة من الفنانين تحت شعار "تجمع الفنانين من اجل التغيير" دعا اليه عدد منهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا ليكونوا مشاركين فاعلين على الأرض مساندين لنبض الشعب.